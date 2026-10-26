Trendyol Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray-Fenerbahçe haricinde bir derbiye daha sahne olacak. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Süper Lig’de Reis yönetiminde çıktığı 3 maçı gol yemeden kazanan bordo-mavililer bugün Ç. Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. İşte Karadeniz derbisi öncesi muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de Trabzonspor, teknik direktörlüğe Thomas Reis'ın gelmesinin ardından müthiş bir grafik yakalamıştı. Fırtına, Alman çalıştırıcı ile önce Galatasaray'ı 4-0 ardından Samsunspor'u 3-0 ve son olarak da Beşiktaş'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Muhammed Salah önderliğinde yeni bir zafer arayan bordo- mavililer bugün 19.00'da başlayacak mücadelede Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde başlayacak mücadelesini kazanarak derbide çıkacak her skoru kendi avantajına çevirmek istiyor.

THOMAS REIS CİDDİYET İSTEDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, Çaykur Rize deplasmanından da galibiyetle dönmeleri gerektiğini öğrencilerine hatırlattı. Tam ciddiyet istedi. Galip gelmeleri halinde önlerinin iyice açılacağını söyledi. Muhammed Salah da zirveye daha yakınlaşmaları için Rize maçının bir fırsat olduğunu kaydetti. Takım arkadaşlarına bir konuşma yapan Mısırlı futbolcu "Bugüne kadar harika maçlar oynadık ancak hepsi geride kaldı. Futbolda dün yoktur. Şimdi önümüzde yeni bir maç var. Kazanılacak yeni bir 3 puan var" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 48 defa karşı karşıya geldi. Trabzon'un Çaykur Rizespor'a karşı galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 95 defa ağları havalandırdı. Rize 44 golle cevap verdi.

HÜCUMDA RAKİPSİZ

Fırtına, Süper Lig'de son 3 maçını gol yemeden kazandı. Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. En son Şubat 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde üst üste 4 karşılaşmayı kalesinde gol görmeden kazanmıştı.

AVCI'YI YAKALAYABİLİR

Fırtına, Lig'de son 3 maçında gol yemedi. G.Saray'ı 4-0, Samsunu 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. En son Şubat 2021'de Avcı yönetiminde üst üste 4 karşılaşmayı kalesinde gol görmeden kazanmıştı.

TAKIMDA 5 EKSİK

Karadeniz ekibinde Çaykur Rizespor ile oynanacak randevu öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Onuachu, Batagov, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi forma giyemeyecek. Hearts maçına sakatlanan Saviolo'nun da oynaması beklenmiyor.

YİNE REKOR PEŞİNDE

Trabzonspor'da rekorların adamı Thomas Reis zincire yeni bir halka takmaya kararlı. 2015-16 sezonunda Şota Arveladze'den sonra Süper Lig'de çıktığı ilk iki deplasman maçını kazanmaya kararlı. Fotomaç'ın haberine göre bu sebeple Çaykur Rizespor maçına büyük önem veriyor.

FIRSATA ÇEVİRMESİNLER

Ç.Rize bu sezon evinde çıktığı 3 maçı da kaybetti. Hiç gol atamazken kalesinde 6 gol gördü. Teknik direktör Thomas Reis rakibin şu an en tehlikeli döneminde olduğunu hatırlatıp öğrencilerine "Rizespor'un bunu fırsata çevirmesine izin vermeyin. İlk düdükten son ana kadar tutkunuzu gösterin" uyarısında bulundu.

DJU YİNE 11'DE

Çaykur Rizespor'a karşı gözler yine Franculino Dju'nun üzerinde olacak. Paul Onuachu'yu kesen Gine Bissau'lu golcü, Fırtına'nın hücumdaki büyük gücü olacak. 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayı 7 defa taşıdı. 5 defa ağları havalandırdı. 3 de asist yaptı. Thomas Reis onun hareketliliği ile Çaykur Rizespor savunmasını dağıtmasını bekliyor.

SARI ALARM!

Karadeniz ekibinde stoper hattının 3'er sarı kartı bulunuyor. Nwaiwu ve Savic 3'er sarı kartla oynuyor. İki oyuncu, Ç. Rize deplasmanında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu durumda Papara Park'ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde görev yapamayacaklar. Thomas Reis iki öğrencisini gereksiz karta karşı uyardı.

6

Trabzonspor tarihinde Çaykur Rizespor'a karşı iki defa 6 gollü galibiyet aldı. 2005- 06'da 6-1, 2015-16'da ise 6-0 mağlup etti.

SON İDMANI GERÇEKLEŞTİRDİ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis öğrencilerine son taktikleri verdi. Savunmada yine sıkı durmalarını istedi. Hücumda da hızlı düşünmelerini ve çekinmeden şut atmalarını emretti. Bordomavililer, Çaykur Rizespor'u da devirerek galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: FOFANA, MİTHAT, BAKAYOKO, SAGNAN, ARISS, TAYLAN, OLAWOYIN, LAÇI, MEBUDE, MIHAILA, SOWE

TRABZONSPOR: ONANA, PINA, NWAİWU, SAVIC, MUSTAFA, FABINHO, MELİH, SALAH, MUÇİ, ARAL, DJU