Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'tan Çaykur Rizespor maçı öncesi mesaj!

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız pazartesi günkü maçta." ifadelerini kullandı.