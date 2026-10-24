Muhammed Salah'ın performansına dünya basınından büyük övgü! 'Mısır kralı Türk tahtında'

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup ederken, Muhammed Salah bir kez daha geceye damgasını vurdu. 1 gol, 1 asistle oynayan yıldız isim için TNT, 'Mısır kralı Türk tahtında' ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, Süper Lig, Konferans Ligi demeden 3 puanları hanelerine yazdırmaya devam ediyor. Bunda en büyük pay hiç şüphesiz Muhammed Salah'a ait... Mısırlı yıldız son olarak Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Hearts'ı 2-0 mağlup ettiği gecede önce penaltıdan ağları sarstı. Ardından da Franculino Dju'nun attığı golde kalabalık savunma arasında ona harika bir asist yaptı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcunun, takımını 3 puana taşıyan bireysel şovu dünya basınında da geniş yankı buldu. TNT "Mısır kralı Türk tahtında" manşetti attı. Salah'ın bordo-mavili gönülleri fethettiğini duyurdu.



12 MAÇTA 15 GOLE KATKI VERDİ



Muhammed Salah, Hearts'ı penaltıdan avlayarak Trabzonspor formasıyla 12 maçta 10 gole ulaşırken, 5 de asisti bulunuyor. 34 yaşındaki futbolcu böylece kısa sürede Chelsea ve Fiorentina kariyerlerini geride bıraktı. Salah, Chelsea formasıyla 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Fiorentina'da ise 26 mücadelede 9 gol atmış, 4 de asist yapmıştı. Mısırlı futbolcu, bordo-mavili takımdaki performansıyla daha önce formasını giydiği bu iki takımdaki dönemini sollamış oldu. Salah bu şekilde katkı verdiği sürece daha birçok rekoru kıracak.



KEYİF İÇİN DEĞİL KUPALAR İÇİN GELDİM



Muhammed Salah, İngiliz basınının "Neden Trabzonspor" sorusuna bu yanıtı verdi. Güçlü karakterini ortaya koydu.



Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah, Hearts galibiyeti sonrasında İngiliz ve İskoç basınının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu "Uzun yıllar üst seviyede oynadım. Şimdi Trabzonspor'dayım. Buraya kariyerimin son döneminde keyif yapmaya gelmedim. Kupalar kazanmaya geldim. Şehrin tutkusunu her an hissedebiliyorsunuz. Bu insanları evlerine mutlu göndermeyi seviyorum" dedi. İskoç basını ise rakipte Salah varken, Trabzonspor deplasmanından puan çıkarmanın mümkün olmadığını vurguladı. Edinburgh Evening News "Hearts eksik kadroyla boğuşurken Trabzonspor büyük gücü Salah ile galibiyete gitti. Salah mükemmel bir performans sergiledi ve bu İskoçları yenmek için yeterliydi" ifadelerini kullandı. The Herald da "Muhammed Salah'ın etkili oyunuyla Trabzonspor, Hearts'ı yıktı" şeklinde yazdı. Daily Record da "Trabzonspor'a yenilmenin utanç verecek bir yanı yok çünkü onlarda Salah var ve o çok iyi" yorumunda bulundu.