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Çaykur Rizespor - Trabzonspor canlı skor! Karadeniz derbisini canlı takip et

Rizespor - Trabzonspor maçını canlı takip et! Süper Lig'in 9. haftasındaki Karadeniz derbisinde canlı skor, maç detayları ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte karşılaşmanın saati ve kanalı.

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Çaykur Rizespor - Trabzonspor canlı skor! Karadeniz derbisini canlı takip et

Rizespor - Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Thomas Reis yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen bordo-mavililer, Rize deplasmanında galibiyet arıyor. Futbolseverler, Rizespor - Trabzonspor maçının canlı skorunu, maç anlatımını ve yayın bilgilerini araştırıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Karşılaşmanın canlı skor ve dakika dakika maç anlatımı ekranından skor değişiklikleri ve önemli gelişmeler takip edilebilir.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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