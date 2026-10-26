Çaykur Rizespor - Trabzonspor canlı skor! Karadeniz derbisini canlı takip et

Rizespor - Trabzonspor maçını canlı takip et! Süper Lig'in 9. haftasındaki Karadeniz derbisinde canlı skor, maç detayları ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte karşılaşmanın saati ve kanalı.