Çaykur Rizespor - Trabzonspor canlı skor! Karadeniz derbisini canlı takip et
Rizespor - Trabzonspor maçını canlı takip et! Süper Lig'in 9. haftasındaki Karadeniz derbisinde canlı skor, maç detayları ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte karşılaşmanın saati ve kanalı.
Rizespor - Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Thomas Reis yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen bordo-mavililer, Rize deplasmanında galibiyet arıyor. Futbolseverler, Rizespor - Trabzonspor maçının canlı skorunu, maç anlatımını ve yayın bilgilerini araştırıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?
Karşılaşmanın canlı skor ve dakika dakika maç anlatımı ekranından skor değişiklikleri ve önemli gelişmeler takip edilebilir.
RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP
⚡ Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşmasında sahaya yeşil-mavi çubuklu "MİRAS" formamızla çıkıyoruz! #ÇRSvTS #BirArmaÇağırırSeni 💚💙 #BirFormaÇağırırSeni https://t.co/mOb3GKhmQs— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) October 26, 2026
Takımımız bu akşam '𝐁𝐨𝐫𝐝𝐨' ile sahada ❤️💙 #ÇRSvTS— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 26, 2026