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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı!

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Hearts maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman öncesinde Fabinho için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer 24 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

#Çaykur Rizespor #Thomas Reis #Hearts #Fabinho #Trendyol Süper Lig #Trabzonspor #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
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