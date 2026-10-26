Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Ligde 16 puanla 4. sırada bulunan bordo-mavililer deplasmanda kazanmak isterken, Rizespor 10 puanla çıktığı mücadelede sahasında puan arayacak. Peki, Rizespor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve öne çıkan detayları.

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Ligde 16 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde üç puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Rizespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve iki takımın rekabetindeki son durum…

RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadeniz derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 16 puan toplayan Trabzonspor, 9. hafta öncesinde 4. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak hem puanını artırmayı hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

10 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor ise sahasında oynayacağı karşılaşmayı fırsata çevirmek istiyor. Yeşil-mavililer, taraftarının desteğiyle güçlü rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE TRABZONSPOR ÖNDE

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 30'unu Trabzonspor kazanırken Çaykur Rizespor 9 galibiyet elde etti. Dokuz karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye Kupası karşılaşması da dahil edildiğinde iki ekip arasındaki resmi maç sayısı 49'a ulaşıyor. Tüm kulvarlardaki maçlarda Trabzonspor'un 31, Çaykur Rizespor'un ise 9 galibiyeti bulunuyor. Dokuz mücadelede eşitlik bozulmadı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 100 gol atarken Çaykur Rizespor 46 golle karşılık verdi. İstatistikler, iki takım arasındaki rekabette bordo-mavili ekibin üstünlüğünü gösteriyor.

RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE