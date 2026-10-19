Trabzonspor'dan Arseniy Batagov açıklaması! İşte son durumu

Trabzonspor, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'un sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı. ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 24 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.