Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi! Thomas Reis'in derbi stratejisi belli oldu

Thomas Reis ile çıkışa geçen Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Bordo-mavili ekibin Alman çalıştırıcısı derbi için stratejisini belirledi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı Papara Park'ta konuk edecek Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı sürdürdüğü yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. İstanbul temsilcilerine karşı son mağlubiyetini 14 Şubat 2026 tarihinde Akyazı'da Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise sadece 5 gol gördü.



TARAFTARI İTİCİ GÜÇ OLACAK



Bordo-mavililer, ortaya koyduğu bu performansla İstanbul ekiplerine karşı yakaladığı istikrarı Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. İstanbul takımlarına karşı son yenilgisinin üzerinden 244 gün geçen Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasını hem ligdeki iddiasını güçlendirmek hem de söz konusu serisini korumak açısından önemli bir fırsat olarak görüyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak İstanbul takımlarına karşı başarılı sonuçlarına bir yenisini daha eklemek istiyor.



ŞUT SAYISINDA BEŞİKTAŞ İSABETTE TRABZONSPOR



Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbi öncesinde iki takımın sezon başından bu yana ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekiyor. İlk 7 Süper Lig karşılaşmasının verileri incelendiğinde, Beşiktaş'ın rakibine göre daha fazla şut üretmesine rağmen Trabzonspor'un hücumlarda daha yüksek verimlilik yakaladığı görülüyor. Beşiktaş ilk 7 lig karşılaşmasında rakip kalelere toplam 123 şut gönderdi. Trabzonspor ise aynı süreçte 98 şutta kaldı.

RAKAMLARLA DERBİ



Beşiktaş maç başına 17,57 şut üretirken, Trabzonspor'un ortalaması ise 14 olarak gerçekleşti.

Trabzonspor'un 98 şutunun 46'sı kaleyi bulurken, Beşiktaş'ın 123 şutunda bu rakam 44'te kaldı.

Bordo-mavililerin şutlarının yüzde 46,9'u kaleyi buldu. Siyah-beyazlı takımda ise bu oran yüzde 35,8 olarak gerçekleşti.

Trabzonspor aynı süreçte toplam 16 gol atarken, Beşiktaş 15 gol kaydetti.



REİS YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR



Thomas Reis, İstanbul'un üç büyükleri karşısında yeni bir sayfa açmak istiyor. Daha önce Samsunspor'un başında Galatasaray karşısında galibiyet elde edemeyen Alman teknik adam, bordo-mavili takımın başındaki ilk resmi maçında sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Reis, şimdi de sahasında konuk edeceği Beşiktaş karşısında ilk zaferini kazanmayı hedefliyor.



SAKATLARDAN BÜYÜK MÜJDE



Fotomaç'ın haberine göre Thomas Reis, yarınki Beşiktaş derbisi öncesi elini güçlendiriyor. KuPS mücadelesinde forma giyemeyen Mustafa Eskihellaç ve Savic, sakatlıklarını tamamen atlatarak takımla çalışmalara katıldı. Sağlık heyetinden gelen bu olumlu rapor, dev maç öncesi Trabzonspor cephesinde büyük memnuniyetle karşılandı.



BATAGOV 7 AY SONRA



Diz sakatlığı nedeniyle Mart 2026'dan bu yana forma giyemeyen Batagov, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. İki haftadır takımla çalışan Ukraynalı savunmacı yarın derbide kadroda olabilir.

THOMAS REİS'İN KADRO STRATEJİSİ



Reis'in, KuPS karşısında sergilediği rotasyon stratejisi de derbi öncesi meyvelerini veriyor. As oyuncularının bazılarını dinlendiren veya onlara kısıtlı süreler vererek yorgunluk riskini en aza indiren Reis, takımın fiziksel direncini üst seviyede tuttu.

ARAL'A TALİMAT: DEVAM ET



KuPS sınavında 6 şut çekmesine rağmen gol bulamayan Aral Şimşir'e yönelik Thomas Reis'in yaklaşımı öne çıktı. Alman hocanın 24 yaşındaki sol kanada "Çekinmeden vurmaya devam et" diyerek girişimlerini sürdürmesini istediği belirtildi.

DJU, KARTAL'I BEKLİYOR



Çıktığı son 5 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkıya ulaşan Franculino Dju, Beşiktaş derbisini bekliyor. Çok formda olan Gineli yıldızın derbiye özel hazırlandığı belirtildi. Midtjylland formasıyla ligde 80 maçta 40 gol kaydeden ve geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan 22 yaşındaki forvet, Benfica altyapısında yetişti.

EN BÜYÜK KOZ YİNE MUHAMMED SALAH



Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 12 gollük katkı sağlayan Muhammed Salah, attığı gollerle taraftarların yüzünü güldürüyor. Süper Lig'de 7 gol ve 3 asistle 10 gole doğrudan etki eden 34 yaşındaki dünya yıldızı, Avrupa kupalarında da 4 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı. Salah, şimdi gözünü Beşiktaş karşılaşmasına çevirdi. 4-0 kazanılan Galatasaray derbisinde üç gol ve bir asistle şov yapan Mısırlı süper yıldız, Beşiktaş karşısında da serisini sürdürmeyi planlıyor. Başarılı futbolcunun Trabzon'daki neşeli görüntüsü de dikkat çekiyor.