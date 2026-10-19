Thomas Reis: Sakatlıklar bahane değil!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında derbide Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında derbide Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Çok zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. İnanılmaz bir atmosfer var. Bu atmosferi görünce... İnsan başka daha ne ister. Olmayan oyuncular hakkında konuşmayı seven biri değilim. Elbette kötü bir durum sakatlıklar, eksikler ama bu tür şeyler hiçbir zaman bir bahane değil. Bugün bizimle sahada olan oyuncularımız çok güçlü. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerdir. Bazen bu tür durumlar kolay olmuyor. Oynayacak çok fazla maç var, çok fazla değerlendirebileceğimiz boşluğunuz olmuyor ama buna alışkınız. Her zaman hazır olmaya çalışıyoruz. Umarım bugünkü taktiğimiz de maçı kazanmaya yetecektir."