Trabzonspor-Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig 8. hafta

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının perdesi dev bir maçla kapanıyor. Dev mücadelede Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, taraftarı önünde galibiyet ararken Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı siyah-beyazlılar çıkışını sürdürmek istiyor. Trabzonspor-Beşiktaş derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Haftanın öne çıkan mücadelesi olan dev derbide bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle üç puanı hedefliyor. Siyah beyazlılar ise zorlu deplasmanda galip gelebilmek için sahaya çıktı. Dev mücadelede deplasman yasağı kaldırıldı ve Beşiktaş taraftarı Akyazı'da yerini aldı. Trabzonspor-Beşiktaş derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Dju.



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.





TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, taraftarı önünde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hedefliyor. Bordo-mavililer, ligde topladığı puanları artırarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Trabzonspor'un son haftalarda ortaya koyduğu performans ve derbi serisi, öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Karadeniz ekibi, sahasında alacağı üç puanla hem puan tablosunda avantaj yakalamayı hem de taraftarına derbi galibiyeti armağan etmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ, ZORLU DEPLASMANDA ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor karşısında da puan arıyor.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında aldığı sonuçlar da takımın yoğun maç takviminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Siyah-beyazlılar, Papara Park'taki mücadelede hem hücumdaki etkinliğini sahaya yansıtmayı hem de savunma dengesini korumayı hedefliyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Türk futbolunun uzun yıllara dayanan rekabetinde bir kez daha karşı karşıya geliyor. İki takımın geçmiş maçları, derbi öncesinde öne çıkan konular arasında bulunuyor. Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın 3-3 sona erdiği, İstanbul'daki mücadeleyi ise Trabzonspor'un 2-1 kazandığı belirtiliyor. Bu sezonki randevuda iki takım da rekabette üstünlük sağlamak ve ligdeki hedefleri doğrultusunda kritik bir galibiyet elde etmek istiyor.