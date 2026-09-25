CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Mısır Futbol Federasyonu'ntan Trabzonspor formalı paylaşım!

Mısır Futbol Federasyonu, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçında tribünleri dolduran bazı Trabzonspor formalı taraftarların görselini resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Mısır Futbol Federasyonu'ntan Trabzonspor formalı paylaşım!

Trabzonspor forması giyen dünya yıldızı Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda Angola karşısına görev yaptı.

Mısır ile Angola arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası birinci eleme turu mücadelesi için tribünleri dolduran Mısırlı taraftarlar, Trabzonspor formasıyla maçı izledi.

Mısır Futbol Federasyonu da resmi sosyal medya hesabından Trabzonspor formalı Mısırlı taraftarların görselini paylaştı.

İşte o paylaşım...

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
"Salah'ı özlüyorum!"
Sonraki Haber
"Salah'ı özlüyorum!"