Mısır Futbol Federasyonu'ntan Trabzonspor formalı paylaşım!
Mısır Futbol Federasyonu, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçında tribünleri dolduran bazı Trabzonspor formalı taraftarların görselini resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Trabzonspor forması giyen dünya yıldızı Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda Angola karşısına görev yaptı.
Mısır ile Angola arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası birinci eleme turu mücadelesi için tribünleri dolduran Mısırlı taraftarlar, Trabzonspor formasıyla maçı izledi.
Mısır Futbol Federasyonu da resmi sosyal medya hesabından Trabzonspor formalı Mısırlı taraftarların görselini paylaştı.
İşte o paylaşım...
🇪🇬👋 pic.twitter.com/dc6NAYZ5Xu— EFA.eg (@EFA) September 25, 2026