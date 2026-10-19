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Ozan Tufan: Önemli olan 3 puandı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan: Önemli olan 3 puandı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Konferans Ligi'nde zor bir sahada oynayarak geldik, onun yorgunluğu bazı oyuncularda vardı. Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı. Yoğun çalışıyoruz, maç günü de antrenman yapıyoruz. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Puan farkı açılmıştı, kazanmalıydık. Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu."

Ozan Tufan: Beşiktaş'ın şanssızlığı!

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