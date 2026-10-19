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Fabinho: Çok önemli bir 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fabinho açıklamalarda bulundu.

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Fabinho: Çok önemli bir 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fabinho açıklamalarda bulundu.

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Zor bir maç oldu. Dengeli gitti. Rakibimiz topa bizden daha fazla sahip olmuş olabilir ama biz bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirdik. Gol yemeden maç kazanıyoruz. Bizim adımıza bu çok önemliydi. Çok önemli bir 3 puan oldu.

#Trendyol Süper Lig #Fabinho #Beşiktaş #Trabzonspor
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