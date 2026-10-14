Trabzonspor'un KuPS maçı kamp kadrosu açıklandı
Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda KuPS ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili ekibin kritik mücadele öncesinde açıkladığı listede 21 futbolcu yer aldı.
TRABZONSPOR'UN KUPS MAÇI KAMP KADROSU
Bordo-mavili takımın Finlandiya deplasmanı için belirlediği 21 kişilik kadro şu şekilde:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Kuzey Akçay, Wagner Pina, Yiğithan Çubukcu, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Oğuzhan Ertem, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Franculino Dju.
LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER
Trabzonspor'da 9 isim KuPS maçının kafilesinde yer almadı:
Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovski, Umut Nayir ve Onuralp Çevikkan.