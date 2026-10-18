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Trabzonspor'da o isim derbide yok!

Trabzonspor'da milli futbolcu Mustafa Eskihellaç sakatlığı sebebiyle 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar...

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Trabzonspor'da o isim derbide yok!

Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavili ekipte sakatlığı devam eden Mustafa Eskihellaç, son antrenmanda yer almadı. Milli futbolcu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Thomas Reis'in derbide sol bek mevkisinde Sidny Lopes Cabral'a şans vermesi bekleniyor.

#Beşiktaş #Trabzonspor #Thomas Reis
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