Trabzonspor'da o isim derbide yok!
Trabzonspor'da milli futbolcu Mustafa Eskihellaç sakatlığı sebebiyle 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavili ekipte sakatlığı devam eden Mustafa Eskihellaç, son antrenmanda yer almadı. Milli futbolcu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Thomas Reis'in derbide sol bek mevkisinde Sidny Lopes Cabral'a şans vermesi bekleniyor.