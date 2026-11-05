Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Freiburg'u ağırlayacak. İlk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puana ulaşan bordo-mavililer, Papara Park'ta galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenecek? Mücadeleye dair merak edilenler ve muhtemel 11'ler A Spor'da...

Trabzonspor-Freiburg maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

TS maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvadaki tek Türk temsilcimiz Trabzonspor, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Freiburg'u sahasında konuk edecek. Bordo-mavililer, Avrupa'da yakaladığı çıkışı sürdürmek ve taraftarı önünde bir galibiyet daha almak için sahaya çıkacak. Peki, Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Freiburg maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi A Spor'da...

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Freiburg arasındaki mücadele, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Trabzon'daki Papara Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 20.45 olacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadelede Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver görev yapacak.

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak kritik mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor-Freiburg maçı şifresiz yayınlanacak.

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Freiburg 🏆 UEFA Konferans Ligi 3. Hafta ⏰ 20.45 🏟 Papara Park @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/o3WO86ESlI — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2026

KARADENİZ FIRTINASI AVRUPA'DA KAYIPSIZ İLERLİYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti. Bordo-mavililer, turnuvanın açılış haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaştı. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Karadeniz ekibi, mücadeleyi 4-2 kazanarak Avrupa serüvenine üç puanla başladı.

İkinci hafta ise Trabzonspor'un konuğu İskoçya temsilcisi Hearts oldu. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kuran bordo-mavililer, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece iki maçta iki galibiyet elde eden Trabzonspor, 6 puanla yoluna devam etti.

Şimdi gözler Freiburg karşılaşmasına çevrildi. Alman temsilcisi karşısında da kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, Avrupa'da üçte üç yaparak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Bordo-mavili ekip, taraftarının desteğiyle sahasında oynayacağı bu önemli mücadelede hem oyun hem de skor üstünlüğünü ele geçirmeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR'DA HANGİ FUTBOLCULAR YOK?

Trabzonspor'da Freiburg karşılaşması öncesinde kadro durumu da gündemdeki yerini koruyor. Bordo-mavili ekipte Sidny Cabral, kırmızı kart cezası nedeniyle Alman temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan da mücadelede görev alamayacak. Teknik heyet, bu eksiklere rağmen sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

Özellikle Avrupa maçlarında yakalanan olumlu havayı korumak isteyen Trabzonspor, kadroda görev alacak isimlerden yüksek performans bekliyor. Bordo-mavililer için Freiburg karşılaşması, hem puan tablosundaki konumunu güçlendirmek hem de Avrupa'daki çıkışını devam ettirmek açısından önem taşıyor.

FREIBURG'UN AVRUPA VE BUNDESLIGA PERFORMANSI

Alman temsilcisi Freiburg, Bundesliga'da bu sezon üst sıralarda yer alarak dikkat çekiyor. Teknik direktör Julian Schuster'in çalıştırdığı ekip, ligde Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Freiburg'un UEFA Konferans Ligi'ndeki performansı ise yerel ligdeki kadar istikrarlı değil. Alman ekibi, organizasyonda geride kalan iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Üç puanı bulunan Freiburg, lig aşamasında 18. sırada yer alıyor.

Trabzonspor deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak olan Alman temsilcisi, puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Ancak Papara Park'ta oynanacak mücadelede karşısında Avrupa'da iki maçını da kazanmış bir Trabzonspor olacak. Bu nedenle karşılaşmanın iki takım açısından da büyük önem taşıdığı görülüyor.

TRABZONSPOR-FREIBURG MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor-Freiburg maçı öncesinde futbolseverlerin araştırdığı başlıklardan biri de takımların muhtemel ilk 11'leri. Teknik heyetlerin tercihleri maç saatine kadar değişiklik gösterebilse de karşılaşmada sahaya çıkması beklenen isimler şöyle:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Saviolo, Paul Onuachu.

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 160. SINAVINDA

Freiburg karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihindeki 160. maçı olacak. Bordo-mavili takım, bugüne kadar çıktığı 159 Avrupa kupası karşılaşmasında 58 galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi, 39 maçta rakipleriyle berabere kalırken 62 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Avrupa arenasında oynadığı bu maçlarda 200 gol kaydetti. Bordo-mavililer, kalesinde ise 216 gol gördü. Freiburg karşısında alınacak galibiyet, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 59. zaferi olacak.

Karadeniz ekibi, bu önemli istatistiğe yeni bir galibiyet eklemenin yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde de 9 puana ulaşmak istiyor. Taraftarının önünde oynayacağı karşılaşmada Trabzonspor'un göstereceği performans merakla bekleniyor.