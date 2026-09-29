Trabzonspor'da savunmaya takviye çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililerin, Dinamo Kiev forması giyen 21 yaşındaki Taras Mykhavko için temaslara başladığı öne sürüldü.

Trabzonspor'un hedefinde yine genç bir isim var. Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Dinamo Kiev'in stoperi Taras Mykhavko için harekete geçti. Ukrayna basını, Karadeniz devinin yaz döneminde de gündemde olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu için temaslara başladığını öne sürdü. Dinamo Kiev ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Mykhavko'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Dinamo Kiev altyapısından yetişen Mykhavko, 2024'ten bu yana A takımda 99 resmi maça çıkarken 7 gol attı, 2 asist yaptı. Bu sezon da 13 resmi maçta Dinamo Kiev'in formasını giyen genç stoper, bin 142 dakika sahada kaldı.

UKRAYNALI MODASI SÜREBİLİR

Bordo-mavililerde son yıllarda Ukraynalı futbolcuların başarısı dikkat çekiyor. Başta Arseniy Batagov olmak üzere Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, Trabzonspor'un yakın dönemde Ukrayna'dan transfer ettiği futbolcular arasında yer alıyor. Ayrıca Ruslan Malinovsky de bu sezonun başında kadroya dahil olmuştu. Fırtına'da Taras Mykhavko'nun takip edilmesinde U23 yabancı kontenjanına uygunluğu da dikkat çekiyor. 21 yaşındaki stoper; 10+4 kuralında 23 yaş altı 4 yabancıdan biri olabilme özelliğini taşıyor. Mykhavko bu doğrultuda yabancı kontenjanında sorun yaşamaması olumlu bir detay oldu.

BATAGOV SAKATLANMIŞTI

Sol stoperde oynayan ve sol ayağını çok iyi kullanan 21 yaşındaki savunmacı, sol bekte de şans bulabiliyor. Arseniy Batagov'un uzun süredir sahalardan uzak kalması ve dönüş süreci nedeniyle takviye arayan Fırtına'da Mykhavko listeye eklendi.