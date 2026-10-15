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Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, KuPS deplasmanına konuk oluyor. Bordo-mavili ekipte yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. İşte detaylar...

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Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, KuPS deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın 3. dakikasında bordo-mavili ekibi öne geçiren golü kaydeden Paul Onuachu, 10. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve yerini Franculino Dju'ya bıraktı.

Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi - 1

#UEFA Konferans Ligi #Trabzonspor #Franculino Dju #Paul Onuachu
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