Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, KuPS deplasmanına konuk oluyor. Bordo-mavili ekipte yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, KuPS deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın 3. dakikasında bordo-mavili ekibi öne geçiren golü kaydeden Paul Onuachu, 10. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve yerini Franculino Dju'ya bıraktı.
#UEFA Konferans Ligi #Trabzonspor #Franculino Dju #Paul Onuachu