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Onana penaltı kurtardı hatasını telafi etti!

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi KuPS deplasmanına konuk olan temsilcimiz Trabzonspor'da yıldız file bekçisi Andre Onana kornerden yediği gol sonrası penaltı kurtararak kendini affettirdi.

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Onana penaltı kurtardı hatasını telafi etti!

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçında Finlandiya ekibi Kups Kuopio'ya konuk oldu.

Maçta 3-0 önde olan Fırtına'da file bekçisi Onana, Petteri Pennanen'nin köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen topu çıkaramayınca durum 3-1'e geldi.

PENALTIYI KURTARDI HATASINI TELAFİ ETTİ

Maçın 58. dakikasında rakip takımın kazandığı penaltıda Onana yeri doğru tahmin ederek gole izin vermedi ve önceki hatasını affettirdi.

İşte Onana'nın kurtardığı penaltı...


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