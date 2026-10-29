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UEFA Konferans Ligi hesabından Andre Onana paylaşımı!

UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Andre Onana hakkında bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi:
UEFA Konferans Ligi hesabından Andre Onana paylaşımı!

UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Konferans Ligi hesabından, 30 yaşındaki file bekçisinin Hearts maçındaki bir kurtarışı paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

#UEFA Conference League
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