UEFA Konferans Ligi hesabından Andre Onana paylaşımı!
UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Andre Onana hakkında bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Konferans Ligi hesabından, 30 yaşındaki file bekçisinin Hearts maçındaki bir kurtarışı paylaşıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
André Onana's recovery 💪 #UECL | @Trabzonspor https://t.co/DAt6dcaP1p— UEFA Conference League (@Conf_League) October 29, 2026
#UEFA Conference League