Trabzonspor'da hedef Gedson Fernandes! Resmi temaslar başladı

Fırtına, Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile temasa geçti. Thomas Reis'in da onay vermesiyle bordo-mavili ekip Portekizli yıldızı devre arasında kadrosuna katmayı amaçlıyor. İşte detaylar...(TS spor haberi)

Bordo-mavililer ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirecek. Thomas Reis'ın da isteği doğrultusunda bir transfer gerçekleşecek. Karadeniz devinin gündeminde birçok oyuncu bulunuyor. Midtjylland'tan Phillip Billing'in güçlü bir aday olarak bulunduğu listede Gedson Fernandes de var. 27 yaşındaki oyuncu, Spartak Moskova'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Trabzonspor yönetimi de Türkiye'yi bilen Gedson Fernandes için resmen harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Thomas Reis'ın da onayının alınmasıyla beraber bordo-mavili yönetim, Spartak Moskova kulübü yönetimi ile ilk teması kurdu.



11 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bordo-mavili yönetimin ocak ayı transfer dönemi öncesi Gedson ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Spartak Moskova ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar süren Portekizli merkez orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Aynı zamanda sağ kanatta da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bordomavili takımda oynamaya olumlu yaklaşıyor. Gedson Fernandes, Rus kulübü Spartak Moskova ile bu sezon Premier Liga'da 9 maça çıktı ve 1 gol attı. Rusya Kupası'nda da 2 kez forma giydi ve 1 asiste imza attı. Karadeniz devinin kurmayları bu transferi devre arasında bitirmek istiyor.



TÜRKIYE'DE 3 TAKIMDA OYNADI



Trabzonspor'un Gedson Fernandes'i istemesinde en önemli sebeplerin başında ülkemizi ve ligi yakından tanıması geliyor. Portekizli futbolcu, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor takımlarında oynadı.



DEĞERİ 18 MİLYON EURO



Spartak Moskova, 27 yaşındaki oyuncu için 18 milyon euro talep ediyor. Ancak Trabzonspor, Portekizli oyuncunun Rusya'dan ayrılma istediğini de göz önünde bulundurarak daha düşük bir rakama işi tamamlamayı planlıyor. Fernandes de heyecanla bu görüşmeleri takip etmeye başladı.