Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 geriden gelerek 4-3 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde zirve yarışına ortak olma yolunda önemli bir adım attı. Bordo-mavililer, Alman çalıştırıcıyla yakaladığı çıkışla dikkat çekerken Reis, kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelerek karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde zirveye her geçen hafta bir adım daha yaklaşıyor. Reis öncesinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordomavililer, 7 puanla haftayı 9. sırada tamamladı. Bu süreçte 9 gol atan Karadeniz devi, kalesinde ise 5 gol gördü. Lider Galatasaray'ın 13 puanla zirvede yer aldığı dönemde sarı- kırmızılılarla arasında 6 puanlık fark bulunan Trabzonspor, Alman hoca ile arayı kapatmaya başladı.



TARİHE GEÇTİ



Süper Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan bordo-mavili ekip, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla mücadeleyi lehine çevirdi. Karşılaşmada Ernest Muçi'nin 3 asisti ve Franculino'nun 2 golü öne çıkarken teknik direktör Thomas Reis de kulüp tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.



4 MAÇTA 12 PUAN TOPLADI



Alman teknik adamın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamını kazandı. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin yanı sıra Rizespor karşılaşması öncesindeki süreçte ortaya koyduğu performansla dikkat çeken bordo-mavililer, 9 maç sonunda 19 puana ulaştı. Reis yönetiminde 4 maçta 12 puan toplayan Trabzonspor, puanını 19'a çıkarırken, maç başına puan ortalamasını da 1.40'tan 3'e yükseltti.

ZİRVEYLE ARADAKİ MESAFE 3 PUAN



Ligin 9. haftası itibarıyla 22 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki puan farkı 3'e geriledi. İlk 5 haftada 9. sırada bulunan bordo-mavililer, 9. hafta sonunda 3. sıraya kadar yükselerek şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma geldi. Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı bu çıkışı sürdürerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı ve şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak için koltuğu ele geçirmek istiyor.



REIS'TEN DEPLASMAN REKORU



Reis, bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk iki Süper Lig deplasmanından galibiyetle ayrılarak kulüp tarihine geçti. Alman teknik adam, 2015-16'da Şota'nın ardından Trabzonspor'da görev yaptığı ilk iki lig deplasmanını kazanan ikinci teknik direktör oldu. Geçici görev yapan teknik adamların dahil edilmediği bu istatistikte Reis, Samsun'un ardından Rize deplasmanından da galibiyetle ayrıldı.



25 YIL SONRA TARİHİ DÖNÜŞ



Fırtına, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle Süper Lig tarihinde dikkat çekici bir başarıya ulaştı. Bordo-mavili ekip, Nisan 2001'de Antalyaspor deplasmanında 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından lig tarihinde ikinci kez iki farklı geriye düştüğü bir deplasman maçından galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, böylece 25 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.



16 SENE SONRA 4 GOL



Karadeniz devi, Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarıda kaydettiği 4 golle bir başka istatistiğe de imza attı. Fırtına, Ekim 2010'da Kasımpaşa karşısında oynadığı maçın ardından Süper Lig'de ilk kez bir deplasman karşılaşmasının ikinci yarısında 4 gol buldu. Bordo- mavililer, 16 yıl sonra tekrarladığı bu performansla 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-3 galip ayrılmayı başardı.



TOPLA OYNAMADA DA ÜSTÜN



Karşılaşmanın istatistiklerine göre Trabzonspor, yüzde 53 topla oynama oranıyla mücadeleyi tamamlarken; Çaykur Rizespor yüzde 47'de kaldı. İkili mücadelelerde ev sahibi ekip 62, Trabzonspor ise 57 kez üstünlük sağladı. Hava toplarında bordo-mavili takım 7-5'lik üstünlük kurarken pas arası istatistiğinde Çaykur Rizespor 15, Trabzonspor 11 kez başarılı oldu. İki takım da karşılaşmada 4'er korner kullandı.