Trabzonspor Onuachu ile öne geçti! İşte maçın golü

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, KuPS deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın 3. dakikasında bordo-mavili ekip üstünlüğü yakaladı. İşte maçın golü...

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS'a konuk oldu..



TSİ saat 19.45'te başlayan ve Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında ilk gol geldi.

Bordo mavili ekipte Paul Onuachu, Muhammed Salah'ın şık pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve curuşunda topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

İŞTE ONUACHU'NUN GOLÜ