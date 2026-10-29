Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! İşte 4 büyüklerin paylaşımları

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, resmi sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte o paylaşımlar... | Son dakika spor haberleri

TFF ile 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

TFF'NİN PAYLAŞIMI

Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere millî mücadelenin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 #29EkimCumhuriyetBayramı https://t.co/a6aQNzgRX1 — TFF (@TFF_Org) October 28, 2026

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Dün bize bırakılan, bugün bizim yaşattığımız, yarın çocuklarımıza taşıyacağımız en kıymetli emanet CUMHURİYET 🇹🇷 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. #YaşasınCumhuriyet 🇹🇷 https://t.co/5dAJKavSvp — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2026

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

🇹🇷 Bugün de yarın da #CumhuriyetDaima! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! https://t.co/o259hUKgiZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2026

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

🇹🇷 Atamızın, bizlere en büyük mirası 103 yaşında! Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. #29EkimCumhuriyetBayramı Kutlu Olsun! Yaşasın CUMHURİYET! — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2026

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI