CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! İşte 4 büyüklerin paylaşımları

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, resmi sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte o paylaşımlar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! İşte 4 büyüklerin paylaşımları

TFF ile 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

TFF'NİN PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Gazi Mustafa Kemal Atatürk #Cumhuriyet #TFF
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
El Clasico | CANLI
Sonraki Haber
El Clasico | CANLI