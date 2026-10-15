TRABZONSPOR HABERİ: Thomas Reis'tan Paul Onuachu açıklaması!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 1. haftasında deplasmanda Kups Kuopio'yu 4-2 yendi. Karşılaşmanın ardından bordo mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 1'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Her maç zordur ve her maç önemlidir. Çok kolay değildi burada kazanabilmek. Uzun bir yolculukla buraya geldik, saha ve farklı bir hava durumundayız ama takımımız iyi oynadı. Goller de iyi zamanlarda geldi. 3-0'dan sonra 3-1 oldu ve penaltı oldu. Ondan sonra bize doğru gelişen bir oyun oldu. Rakibimizi de tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Onları da tebrik etmek istiyorum."

"Kadromuzdaki isimleri görünce gerçekten burada önemli kalite var diyorsunuz. Savunma ve hücumda birlikte hareket etmeye, iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz. Bireysel kaliteyi görüyorsunuz. Şu anda her şey iyi gidiyor, bizim için mutluluk verici. Ama penaltı gol olsa farklı olabilirdi, bunu da not almamız gerekiyor."

"Özellikle Onuachu'dan bahsedecek olursam, çok şanssız oldu. Antrenmanlarda gayet iyi çalışan bir oyuncu. Maça da iyi başlamıştı ve güzel de bir gol atı. Çok şanssız bir sakatlık. Umarım kısa bir sürede geri dönecektir. Sakatlıklar bizim için bahane değil, bahane üretemeyiz. Sakatlıklar başka oyuncular için fırsat. Umarım çok uzun sürmeyecek ve kısa sürede aramıza katılacak."

"Biz bir takımız. Takım örneği göstermeye, takım olmaya çalışıyoruz. Milli arada birçok oyuncu milli takımlarına gitti ama biz buna rağmen çalışmalarımıza devam ettik. İyi bir kadromuz var, çok iyi oyuncularımız var ama elbette maçlarda değişiklik yapmanız gerekiyor. Değişen oyuncularla birlikte kadromuz iyi. En üst seviyemizde değiliz, gelişebileceğimiz çok yön var. Son oynadığımız Samsunspor maçına benzer bir maç oldu. Bugün de ona yakın bir senaryo gelişecekti. Bunun üzerine konuşmamız, çok daha iyiye gitmemiz gerekiyor."