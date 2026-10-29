Trabzonspor'dan İsveç çıkarması! 19'luk yıldız için 5 milyon euro
Trabzonspor, orta saha takviyesi için İsveç ekibi Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Abdoulaye Doumbia'yı gündemine aldı. İşte detaylar...
Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için rotasını İsveç'e kırdı.
Bordo-mavili yönetim, İsveç Ligi ekiplerinden Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Abdoulaye Doumbia'yı listesinin üst sıralarına yazdı.
Kulübün oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ve kısa süre içinde İsveç ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı İsveç basını tarafından iddia edildi.