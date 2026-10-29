CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor'dan İsveç çıkarması! 19'luk yıldız için 5 milyon euro

Trabzonspor, orta saha takviyesi için İsveç ekibi Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Abdoulaye Doumbia'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'dan İsveç çıkarması! 19'luk yıldız için 5 milyon euro

Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için rotasını İsveç'e kırdı.

Bordo-mavili yönetim, İsveç Ligi ekiplerinden Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Abdoulaye Doumbia'yı listesinin üst sıralarına yazdı.

Kulübün oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ve kısa süre içinde İsveç ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı İsveç basını tarafından iddia edildi.

#Trabzonspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trabzonspor'dan tarihi geri dönüş!
Sonraki Haber
Trabzonspor'dan tarihi geri dönüş!