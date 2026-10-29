Trabzonspor, orta saha takviyesi için İsveç ekibi Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Abdoulaye Doumbia'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için rotasını İsveç'e kırdı.



Bordo-mavili yönetim, İsveç Ligi ekiplerinden Hacken'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Abdoulaye Doumbia'yı listesinin üst sıralarına yazdı.



Kulübün oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ve kısa süre içinde İsveç ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı İsveç basını tarafından iddia edildi.