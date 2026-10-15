UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ilk hafta mücadelesinde KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, Süper Lig'de yakaladığı çıkışı Avrupa arenasına da taşımak istiyor. KuPS - Trabzonspor karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. İşte maçın yayın bilgileri, 11'ler ve Trabzonspor'daki eksik oyuncular...

KuPS - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio karşısında galibiyet arıyor. Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına üç puanla başlamayı hedefliyor. KuPS - Trabzonspor maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Tammelan Stadı'ndaki karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. İşte mücadele öncesi son gelişmeler ve ilk 11'ler...

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

KuPS - Trabzonspor maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

KuPS Kuopio ile Trabzonspor arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 canlı izle: TRT 1 resmi canlı yayın ekranı

TRABZONSPOR AVRUPA'DA ÇIKIŞ ARIYOR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a iki maçta aldığı 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenmiş ve Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi'nde devam etmişti.

Bordo-mavililer, lig aşamasının ilk haftasında KuPS Kuopio karşısında kazanarak Avrupa'da yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup ederek dikkat çekmişti.

Karadeniz ekibi, ligde yakaladığı bu form grafiğini Avrupa arenasına da taşımayı hedefliyor. KuPS karşısında alınacak bir galibiyet, takımın lig aşamasına moralli başlaması açısından önem taşıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da KuPS Kuopio karşılaşması öncesinde bazı oyuncuların eksikliği dikkat çekiyor. Nweiwu ve Cabral kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu ile genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle forma giyemeyen Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari ise Avrupa kupası kadrosunda yer alabiliyor. Malinovskyi'nin yerine UEFA listesine Melih Kabasakal eklenmişti.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Takımımız bugün 𝐂̧𝐮𝐛𝐮𝐤𝐥𝐮 formamız ile sahada ❤️💙 — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 15, 2026

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 KuPS 🏆 UEFA Konferans Ligi 1. Hafta ⏰ 19.45 🏟 Tammela Stadyumu @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/9Sfyv09Wf0 — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 14, 2026