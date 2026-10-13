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Trabzonspor, KuPS Kuopio maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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Trabzonspor, KuPS Kuopio maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Yarın Finlandiya'ya gidecek bordo-mavili takım, burada yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

#Thomas Reis #UEFA Konferans Ligi #Trabzonspor #KuPS Kuopio #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
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