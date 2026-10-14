Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor!

UEFA Konferans Ligi ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulunuyor. İzlemek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis ve futbolculardan Aral Şimşir açıklamalarda bulunuyor. Reis'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE O SÖZLER

THOMAS REIS'İN SÖZLERİ



"G.SARAY MAÇI KOLAY OLMADI"



Thomas Reis: "Galatasaray maçı dönemi kolay olmadı. Çok kısa çalışabildik. Milli takımlarında oynayan çok fazla oyuncumuz var. Bizimle beraber değillerdi. Bizimle olan oyunculara kendi felsefimizi anlattık. Bizim yapmamız gereken şey savunmada iyi durabilmek, hücum ederken de savunmada iyi durabilmek. Biz gol bulma şansı yüksek bir takımız. İyi savunma yaptıktan sonra bizim adımıza gol atmak daha kolay."



"3 GÜNDE 1 MAÇ OYNAYACAĞIZ"



Thomas Reis: "Zorlu bir sürece giriyoruz, 3 günde 1 maç oynayacağız. Bunu çıkarabilecek gayet iyi bir kadromuz var. Yarın en iyi kadromuzla sahada olacağız. Benim de Konferans Ligi tecrübem var. Benim konuşmak istediğim maç Beşiktaş maçı değil, yarınki maç. En iyimizi verip galip gelmek istiyoruz."

SALAH OYNAYACAK MI?



"Benim için yarınki mücadele özel bir şartta oynanacak, suni çimde. Kadromuzdaki her oyuncu da bu şartta oynamaya hazır. Salah'ın durumuna, ilk 11'e yarın karar vereceğiz. Kadromuzdaki tüm oyuncular oynamaya hazır durumda."