Thomas Reis'tan maç öncesi Salah sözleri!

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular, antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamak için hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecekler. Salah'ın bizim için ne kadar önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız önemli. Her oyuncumuz bizim için çok önemli. Bu turnuvayı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor ilk 11'imiz. Bugün düşünmemiz gereken bu maç, Beşiktaş maçı değil. Bugün bu maçı düşünelim."

MENDY VE BOUCHOUARI

"İki oyuncumuz ligde listede değiller, kendilerini kullanamıyoruz. Her ikisi de çok iyi oyuncular. Bugün de kendilerini gösterebilmeleri için iyi bir fırsat. Oyunumuz için önemli olacaklardır ve bunu da sahada göstereceklerdir."