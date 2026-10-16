Spor yazarlarından KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı değerlendirmesi: Beşiktaş maçı öncesi iyi bir idman oldu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı. Bordo-mavililerin performansını Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları değerlendirdi. İşte dikkat çeken yorumlar...
ZEKİ UZUNDURUKAN - MUHAMMED SALAH 'KONFERANS' VERDİ!
Trabzonspor, Finlandiya'da KuPS Kuopio'yu sentetik (suni) çimde oynanan maçta farklı yenerek Konferans Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptı. Ben en başta Thomas Reis'i kutlamak istiyorum. Elindeki dünya yıldızı Muhammed Salah ile maça başladığı için. Beşiktaş derbisini mazeret göstererek Salah'ı saklamadığı için. Büyük düşündüğü için...
Annemizin ligi yerine Avrupa'ya odaklandığı için. Trabzonspor'un kadro kalitesinin Konferans Ligi'nde final oynayabileceğine inandığı için. Trabzonspor gibi büyük bir kulübün teknik adamına da bu vizyon yakışır.