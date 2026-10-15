Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk sınavında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile karşı karşıya gelecek. Peki, KuPS - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair tüm detaylar A Spor'da!

KuPS - Trabzonspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Trabzonspor, 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Avrupa Ligi elemelerinde Ferencvaros'a elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, deplasmanda galibiyet alarak Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Futbolseverler ise "KuPS - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "TRT 1 canlı izle" aramalarına yöneldi. Karşılaşma 15 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, oynanacağı stat ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında oynanacak KuPS - Trabzonspor maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'nun ev sahipliğindeki mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadion'da oynanacak.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

KuPS ile Trabzonspor arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Avrupa Ligi elemelerinde Ferencvaros karşısında aldığı toplam 5-0'lık mağlubiyetin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Bordo-mavililer için lig aşamasındaki ilk karşılaşma, Avrupa'da yeniden çıkış yakalamak açısından önem taşıyor.

Thomas Reis yönetimindeki takım, ligde aldığı başarılı sonuçları Avrupa arenasına da taşımayı amaçlıyor. Son iki lig maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u ise 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatırken hücumdaki etkinliğiyle de öne çıktı.

Bordo-mavililer, KuPS karşısında da savunma disiplinini koruyarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

KUPS KUOPIO SAHASINDA AVANTAJ ARIYOR

Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio, eleme play-off turunda Shamrock Rovers'ı geçerek Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi. Finlandiya ekibi, Avrupa kupalarındaki bu fırsatı değerlendirerek organizasyonda başarılı bir performans sergilemek istiyor.

Bununla birlikte KuPS, yerel ligde istikrarlı sonuçlar almakta zorlanıyor. Takım, VPS karşısında elde ettiği galibiyetin ardından AC Oulu ve Inter Turku maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor karşılaşması, Finlandiya temsilcisi için Avrupa'da yeni bir başlangıç yapma fırsatı olacak.

KuPS'un alışık olduğu Kuopio yerine Tampere'de oynayacak olması da karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 yayınından takip edebilir. İnternet üzerinden izleme seçenekleri için TRT'nin resmî yayın platformları kullanılabilir.

TRT 1 resmi canlı yayın: https://www.trt1.com.tr/canli-izle