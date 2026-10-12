Trendyol Süper Lig devlerinden Trabzonspor, 2 sezondur Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin, Kamerunlu kaleci için 4 milyon euro'luk transfer teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Trabzonspor, 2. defa kiraladığı ancak satın alma opsiyonu bulunmayan kaleci Andre Onana için Manchester United ile görüşmelere başladı. 30 yaşındaki kalecinin İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonu bitiyor. Ancak ManU isterse 1 yıllık opsiyonu kullanıp kontratını 2028'e çekebilir. Bordo-mavililer de hem performans hem de karakterinden çok memnun oldukları Kamerunlu eldiven için ellerini çabuk tutuyor. Başka takımlar devreye girmeden önce onun tapusunu istiyorlar. Böylece uzun yıllar kaleci departmanına transfer düşünmeyecekler.