Hüseyin Çimşir: Hedefimiz üst sıralar

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor maçı öncesi konuştu. Yeni bir sayfa açtıklarını belirten Çimşir, hedeflerinin üst sıralar olduğunu vurgulayarak takımından maçın başından sonuna kadar mücadele ve kazanma arzusu beklediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde bordo-mavililerin Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımın son durumu ve karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni bir sayfa açtıklarını belirten Çimşir, hedeflerinin üst sıralar olduğunu vurguladı.

Çimşir, "Bence iyi bir yoldayız. Yeni bir sayfa açtık. Bugün yine her zamanki olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacağız çünkü hedefimiz üst sıralar." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, oyuncularından maçın tamamında mücadele ve kazanma arzusu beklediğini belirterek, "Maçın başından sonuna kadar maçı isteyen, arzulayan bir takım görmeyi umuyorum." dedi.