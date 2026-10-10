Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Son olarak ligde Galatasaray'ı farklı mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Samsunspor-Trabzonspor müsabakası ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)