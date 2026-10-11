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Trabzonspor'da KuPS maçı hazırlıkları başladı!

UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Trabzonspor, 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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Trabzonspor'da KuPS maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında, 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Samsunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#UEFA Konferans Ligi #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri #Samsunspor #Thomas Reis #Trabzonspor
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