Trabzonspor, Samsun'da rekorlarla kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bordo mavili ekip, Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Samsunspor deplasmanında da gol yemeden kazanırken teknik direktör Thomas Reis ve Mohamed Salah tarihi istatistiklere imza attı. Karadeniz basını, Trabzonspor’un deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup etmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Samsunspor deplasmanında da 3 puana uzanan bordo mavili ekip, son iki lig maçında rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde gol görmedi. Trabzonspor, üst üste aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekerken karşılaşmanın ardından ortaya çıkan veriler de bordo mavili takımın performansını ortaya koydu.

THOMAS REIS TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo mavili takımın başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazanarak kulüp tarihine geçti. Alman teknik adam, 2015 yılında Shota Arveladze'nin ardından Trabzonspor'da görev yaptığı ilk iki lig maçından galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Reis ayrıca Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk iki karşılaşmada da takımına 3 ve üzeri gol attıran ilk yabancı teknik direktör unvanını elde etti. Bordo mavili ekip, Reis yönetiminde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u ise 3-0 mağlup etti.

SALAH'TAN 7 MAÇTA 10 GOL KATKISI

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Süper Lig'deki performansıyla bir başka istatistiğin sahibi oldu. Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 7 karşılaşmada 10 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu olan Salah, 7 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı. Mısırlı futbolcu, bordo mavili formayla ligdeki ilk 7 maçında yakaladığı bu istatistikle dikkat çekti.

36 YIL SONRA BİR İLK

Trabzonspor, Galatasaray ve Samsunspor karşılaşmalarının ilk yarılarında kaydettiği gollerle 36 yıl sonra bir başarıyı tekrarladı. Bordo mavili ekip, Galatasaray karşısında olduğu gibi Samsunspor deplasmanında da ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Ekim 1990'ın ardından ikinci kez üst üste iki karşılaşmanın ilk yarısında 3'er gol atmayı başardı. Ayrıca, Trabzonspor bu galibiyetle Samsunspor deplasmanındaki başarılı sonuçlarına da bir yenisini daha ekledi. Bordo mavili ekip, Samsunspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig karşılaşmasını da 3-0 kazanarak Mayıs 1997'den bu yana bu deplasmanda ilk kez üst üste iki maçtan gol yemeden galip ayrıldı. Trabzonspor, böylece Samsun deplasmanındaki son iki lig karşılaşmasında 6 gol atarken kalesini gole kapattı.

İKİLİ MÜCADELELERDE TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında topa daha az sahip olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakibine üstünlük sağladı. Ev sahibi Samsunspor yüzde 56, Trabzonspor ise yüzde 44 topla oynama oranıyla mücadeleyi tamamlarken bordo mavili ekip 57 ikili mücadele kazandı. Samsunspor ise 27 ikili mücadelede kazanabildi. Hava toplarında da Trabzonspor rakibine 13-8'lik üstünlük kurarken pas arası istatistiğinde Samsunspor 13, Trabzonspor 7'de kaldı.

10 KİŞİYLE GALİBİYETİ KORUDU

Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında ilk yarıda bulduğu 3 golle önemli bir avantaj yakalarken karşılaşmanın 43'üncü dakikasında Melih Kabasakal'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. İkinci yarının tamamını bir kişi eksik oynayan bordo mavili ekip, Samsunspor'un gol bulmasına izin vermedi. Trabzonspor, böylece Thomas Reis yönetiminde çıktığı iki lig karşılaşmasında da kalesini gole kapatmayı başardı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Trabzon fırtına gibi

Taka: Kuzeyin Paşası

Sonnokta: Fırtına Samsun'da sert esti