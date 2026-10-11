Trabzonspor evinde Bordo Bandırma'yı mağlup etti! İşte maçın özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, evinde Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, Bordo Bandırma'yı konuk etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-16 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci periyotta 24 sayı üreterek devreyi 49-39 önde kapattı. Son periyoda 68-66 önde giren bordo-mavililer, parkeden de 83-80'lük skorla galip ayrıldı.

