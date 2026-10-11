Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
REHA KAPSAL - MASAYA OTURMAK LAZIM!
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yenmesi ve 3 haftalık milli ara sonrası ortaya koyacağı performansın nasıl olacağı çok önemliydi. Bordo mavililer, Samsunspor maçının ilk yarısında harika oynadı ve sahanın tek hakimiydiler. Oyunu toplu ve topsuz mükemmel kontrol ettiler. Oyunun hızı, hareketliliği, top kaybı sonrası verilen reaksiyonla tekrar kazanılması, ikinci topların kazanılması çok iyiydi. Bir de 4/3/3 dizilişi ile oynanan oyunda saha parselisazyonu doğru olunca oyun ve oyuncu kalitesi ile sahada Trabzonspor lehine sanki orantısız bir güç gösterisine döndü.
İşler böyle iyi giderken Melih'in sorumsuzca yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesinin izahı yok. Sen 30 yaşında böyle büyük bir kulübe transfer olmuşsun, milli takıma davet edilmişsin, daha ne istiyorsun, neyin peşindesin? Sana bu sorumsuzluğu yaptıran o öz güven nereden geliyor bunu anlamış değilim.