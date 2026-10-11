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Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

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Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

REHA KAPSAL - MASAYA OTURMAK LAZIM!

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yenmesi ve 3 haftalık milli ara sonrası ortaya koyacağı performansın nasıl olacağı çok önemliydi. Bordo mavililer, Samsunspor maçının ilk yarısında harika oynadı ve sahanın tek hakimiydiler. Oyunu toplu ve topsuz mükemmel kontrol ettiler. Oyunun hızı, hareketliliği, top kaybı sonrası verilen reaksiyonla tekrar kazanılması, ikinci topların kazanılması çok iyiydi. Bir de 4/3/3 dizilişi ile oynanan oyunda saha parselisazyonu doğru olunca oyun ve oyuncu kalitesi ile sahada Trabzonspor lehine sanki orantısız bir güç gösterisine döndü.

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Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

İşler böyle iyi giderken Melih'in sorumsuzca yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesinin izahı yok. Sen 30 yaşında böyle büyük bir kulübe transfer olmuşsun, milli takıma davet edilmişsin, daha ne istiyorsun, neyin peşindesin? Sana bu sorumsuzluğu yaptıran o öz güven nereden geliyor bunu anlamış değilim.

Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

Son iki maçta takım ivme kazanmış, hızını engelliyorsun. Maçın belki daha farklı skora gitmesini etkiliyorsun. Arkadaşların rakip ve topun peşinde koştuğu gereksiz bir 45 dakika oynuyor, en önemlisi takımı eksik bırakarak arkadaşlarına daha fazla fiziksel ve mental anlamında yük bindiriyorsun.

Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

Bununla beraber hafta içi Konferans Ligi maçı var ve ardından tekrar bir de derbi oynayacaklar. Anladın mı şimdi. Bordo mavililer öyle bir ilk yarı oynadı sanki karşıda rakip yoktu desek abartmamış oluruz çünkü bilek güreşi yapmak için önce masaya oturmak lazım. Samsunspor ise Trabzonspor karşısında bırak rakip olmayı yarışmak için masaya dahi oturamadı.

Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

ZEKİ UZUNDURUKAN - ÖNCE HÜCUM SONRA SAVUNMA!

Thomas Reis, Galatasaray derbisindeki harika başlangıcını, ikinci maçında da sürdürdü. Hem de eski takımı Samsunspor'a karşı. Samsunspor deplasmanları hep zor geçmiştir Trabzonspor için. Ama dün ilk yarıda muazzam futbol oynayan bir Trabzonspor vardı sahada.

Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

Bordo-mavililerin öndeki hücum hattı çok formda ve çok kaliteli. Salah, Muçi, Aral ve Franculino Dju daha ilk yarıda Samsunspor savunmasını darmadağın ettiler. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray derbisinde ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Dün de Samsunspor deplasmanında ilk yarıda 3-0'lık skorla soyunma odasına gitti.

Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

Trabzonspor adına her şey yolunda giderken, bordo-mavililer tek kale bir oyun ortaya koyarken Melih Kabasakal amatörce bir hata yaparak takımını 10 kişi bıraktı. Ey Melih, Elliot Watt sana faul yapmış. Bu faul çok sert de olabilir. Hakem Oğuzhan Çakır da senin lehine faul vermiş. Sen nasıl gidip, rakibine o kırmızılık hareketi yaparsın! Bu nasıl bir sorumsuzluk! Bu nasıl bir amatörlük! Kırmızı kartı sonuna kadar hak ettin Melih Kabasakal! 30 yaşına gelmişsin, sen nasıl takımını eksik bırakırsın!

Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

Hem de çok iyi oynadığın bir maçta, hem de çok formda iken kırmızı kart gördün. Sen o hareketi yapıp kırmızı kart görürken, Franculino Dju'nun nasıl kahrolduğuna, nasıl dizini dövdüğüne bak! Oysa senin genç Dju'ya örnek olman gerekirdi... Maçta kırmızı kart görmen ne kadar yanlışsa, maçtan sonraki özür açıklaman o kadar doğru Melih! Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir diyelim.

Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

Trabzonspor ilk golü bir sol kanat organizasyonu ile buldu. Aral şık bir pasla Mustafa'yı gördü. Mustafa'nın jeneriklik pasını ise Muçi ağlara gönderdi. Trabzonspor'un ikinci golünde ise Muçi'nin büyük katkısı var. Muçi'nin sert şutunu Okan Kocuk kontrol edemedi, kaleciden dönen topu Nwaiwu filelere gönderdi. Bordo-mavililerin üçüncü golünde ise Franculino Dju, ceza sahasında rakibi tarafından çekilmesine rağmen penaltıya gitmedi, ayakta kaldı ve ustaca topu ağlarla buluşturdu. Dju çok hareketli ve gol sezgileri çok güçlü bir santrfor. 11'e 11 oynanan maçta Trabzonspor, Samsunspor'u adeta sahadan sildi. Bordo-mavililer, 10 kişi kaldıktan sonra özellikle de ikinci yarıda Samsunspor daha fazla Trabzonspor kalesine geldi.

Spor yazarlarından flaş Samsunspor-Trabzonspor maçı yorumları!

Thomas Reis, ikinci yarıya başlarken, Muçi'yi kenara alıp, Ozan Tufan hamlesi yaparak orta sahayı güçlü tutmaya çalıştı. Bir kişi eksik oynayan bordo mavililer, geriye yaslanınca Samsunspor büyük baskı kurdu. Onana net kurtarışlar yaptı. Samsunspor'un üç topu direkten döndü. Thomas Reis baktı ki Samsunspor'un baskısı arttı, takım önde top tutamıyor, işler kötü gidiyor. Dönen topları hep Samsunspor alıyor. Hemen iki hamle yaptı Alman çalıştırıcı. Cabral ve Cenk oyuna girdi. Son bölümde ise Salah çıktı, Onuachu maça dahil oldu. İlk yarıda tek kale oynayan, 10 kişi kaldıktan sonra iyi savunma yapan Trabzonspor, Thomas Reis ile 2'de 2 yaptı. En önemlisi de Onuachu üzerinden oynanan oyun, çok yönlü bir oyun organizasyonuna dönüştü. Onuachu olmadan da bu takım çok rahat gol atıyor artık.

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