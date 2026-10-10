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Samsunspor-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Konuk ekipte Melih Kabasakal karşılaşmanın 43. dakikada kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

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Samsunspor-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık üstünlüğü bulunurken, 43. dakikada 10. kişi kaldı. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal, Elliott Watt'ın sert faulünün ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü. Pozisyonun ardından Samsunspor'un İngiliz orta saha oyuncusu sarı kart gördü.

İŞTE O POZİSYON

Samsunspor-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı! - 1

Samsunspor-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı! - 2

Samsunspor-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı! - 3

Samsunspor-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı! - 4

Görüntüler beinSports'tan alınmıştır

#Samsunspor #Trendyol Süper Lig #Trabzonspor
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