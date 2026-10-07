Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavililer, Championship ekibi Wolves'ta forma giyen 23 yaşındaki Burkina Fasolu stoper Nasser Djiga'yı gündemine aldı.

Trabzonspor kulübü, savunma hattını güçlendirmek için gözünü İngiltere'ye çevirdi. Karadeniz devi, Championship ekibi Wolves'in stoperi Nasser Djiga'yı gündemine aldı. Djiga; 1.92 metrelik fiziği, sürati, hava hakimiyeti ve agresif oyunuyla dikkat çekiyor. Burkina Faso Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki futbolcunun en önemli özelliklerinden biri fizik gücü. Rakip ceza sahasında duran toplarda da etkili olabilecek bir profile sahip olan genç stoper, fiziksel mücadeleden kaçınmıyor. Ancak Djiga'yı yalnızca güçlü bir savunmacı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Uzun boyuna rağmen son derece süratli olması avantaj sağlıyor.

AGRESİF VE SAVAŞÇI BİR FUTBOLCU

Bu özellik, savunma çizgisini öne çıkaran takımlar için önemli bir avantaj. Djiga'nın oyun karakterinin en belirgin noktalarından biri de ikili mücadelelerdeki agresifliği. Rakibe yakın oynayan, temaslı futboldan çekinmeyen ve topa müdahale etmek için öne çıkabilen bir stoper. Trabzonspor'un tempolu maçlarda ihtiyaç duyabileceği bu özellik, Djiga'yı farklı kılan unsurların başında geliyor. Rakibin hızlı hücumlarında geriye koşabilecek atletizme sahip olması da savunma güvenliği açısından önemli. Wolves ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan savunmacının değeri 8 milyon euro. Bu sezon 8 maçta forma giydi.

GÜÇ + HIZ + HAVA HAKİMİYETİ

Djiga'nın profiline bakıldığında üç özellik özellikle öne çıkıyor:

GÜÇ: Temaslı oyunda ve ikili mücadelelerde dirençli.

HIZ: Uzun boyuna rağmen geniş alanda savunma yapabilecek sürate sahip.

HAVA: 1.92 metrelik fiziğiyle hava toplarında önemli avantaj sağlıyor.

BATAGOV'UN YANINA GÜÇLÜ PARTNER

Trabzonspor'un savunmasında Batagov'un yanına fizik gücü yüksek, hızlı ve mücadeleci bir stoper arayışı bulunuyorsa Djiga bu role uygun bir aday olabilir. Sağ ayaklı olması nedeniyle savunmanın sağ tarafındaki stoper pozisyonunda görev yapabilmesi de teknik heyete alternatif yaratıyor.

HAVA TOPLARINDA ÜSTÜN

Djiga'nın özellikle hava toplarında güçlü olması, Süper Lig'deki fiziksel mücadelelerde Trabzonspor'a avantaj sağlayabilir. Bunun yanında sürati sayesinde savunma arkasına atılan toplarda da daha rahat reaksiyon verebilir.

MALİYET ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Yönetim, savunmanın yaş ortalamasını ve atletizmini dengelemek isterken genç stoperlere de yöneliyor. Djiga'nın 23 yaşında olması, oyuncunun hem bugün için katkı vermesine hem de ilerleyen yıllarda değer kazanmasına imkan sağlayabilecek bir faktör. Trabzonspor yönetimi, transfer şartlarını ve maliyeti değerlendirirken oyuncunun sözleşme durumunu da masaya yatıracak.

AVRUPA DENEYİMİ VAR

Djiga'nın kariyeri de genç yaşına rağmen dikkat çekici. Burkina Faso'dan Avrupa'ya uzanan kariyerinde Basel, Nimes, Kızılyıldız, Wolverhampton ve Rangers gibi kulüplerin formasını giydi. Bu süreçte farklı futbol kültürlerini ve oyun sistemlerini tanıma fırsatı buldu. Özellikle Rangers döneminde Avrupa kupaları deneyimi yaşayan Djiga, yüksek baskı altında oynanan karşılaşmalarda da kendisini gösterdi. Bu deneyim, Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa hedefleri bulunan Trabzonspor açısından önemli bir artı olabilir.