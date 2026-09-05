Teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yeni bir çalıştırıcıyla henüz anlaşma sağlayamayan Trabzonspor'da yönetim, Avrupa'daki alternatif isimleri değerlendirirken aceleci davranmama kararı aldı. Bordo-mavililerde Marcelino ve Sergio Conceiçao ile yapılan ilk temaslardan olumlu bir ilerleme sağlanamadığı öğrenildi.

Fırtına'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim, durum değerlendirme toplantısında sürecin titizlikle yürütülmesi yönünde görüş bildirdi.

Geçmiş dönemlerde yapılan planlama hatalarını tekrarlamak istemeyen yönetim, aceleci bir imza yerine, her adayı ayrıntılı analiz ederek en doğru kararı vermeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre; Marcelino ve Sergio Conceiçao ile yapılan ilk temaslardan olumlu bir ilerleme sağlanamadı. Avrupa'da şu anda boşta olan çok sayıda teknik adam Trabzonspor'a önerilmeye başlandı. Futbolculuk döneminde dünya çapında efsaneleşmiş ve teknik adamlık kariyerinde çıkış arayan birçok alternatif ismin listede bulunduğu öğrenildi.