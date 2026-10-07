Trabzonspor’da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen Philip Billing’i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Thomas Reis’in de transfere sıcak baktığı belirtildi.

Devre arası için çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Thomas Reis ile bir araya gelerek yapılacak takviyeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Önceliği orta sahaya veren bordo-mavililer, iki sezon önce de radarına giren Philip Billing'i bir kez daha masaya getirdi. Danimarkalı futbolcu için oyuncu izleme komitesinin verdiği raporları değerlendiren Alman çalıştırıcının, transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Sezon başında Aral Şimşir ve Franculino Dju'yu transfer ettiği Midtjylland'da forma giyen 30 yaşındaki orta sahanın şartları için kulübüyle temasa geçilerek operasyonun başlatılacağı kaydedildi.

4 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz yaz 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bournemouth'tan Midtjylland'a transfer olan 1.93 boyundaki Billing, güçlü fiziği ve tecrübesiyle ön plana çıkıyor. 6-8 numara pozisyonlarında görev alan oyuncunun, Danimarka temsilcisiyle 2030'a kadar kontratı var.

Scout ekibi, oyunu iki yönüyle de oynayabilmesiyle öne çıkan futbolcu için top kazanma, hava toplarında üstünlük kurma ve hücuma hızlı çıkışlarıyla takıma önemli katkı yapabileceği yönünde bilgi verdi.