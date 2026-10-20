Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı Akyazı'da 2-0 yenerek galibiyete uzandı. Maçın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Trabzonspor'un galibiyetini ve hakem Cihan Aydın'ın performansını yorumladı.
AHMET ÇAKAR-SAHANIN EN İYİSİ CİHAN AYDIN
Dün gece özellikle ilk yarısı mükemmel bir maç izledik ve Trabzonspor, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da rahat yenmesini bildi. İkinci yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi.
Oyuna Beşiktaş çok iyi başlasa da Trabzonspor, Beşiktaş defansının arkasında çok pozisyon buldu. Özellikle Aral ve Muçi ile iyi organize oldular.