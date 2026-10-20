CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı Akyazı'da 2-0 yenerek galibiyete uzandı. Maçın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Trabzonspor'un galibiyetini ve hakem Cihan Aydın'ın performansını yorumladı.

Giriş Tarihi:
Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!

AHMET ÇAKAR-SAHANIN EN İYİSİ CİHAN AYDIN

Dün gece özellikle ilk yarısı mükemmel bir maç izledik ve Trabzonspor, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da rahat yenmesini bildi. İkinci yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!

Oyuna Beşiktaş çok iyi başlasa da Trabzonspor, Beşiktaş defansının arkasında çok pozisyon buldu. Özellikle Aral ve Muçi ile iyi organize oldular.

Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!

Salah, ilk yarıda belki gol pozisyonlarının içinde değil ama hazırlık anlamında tüm pozisyonların içinde. Derken Trabzonspor'un golü geldi.

Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!

Ozan Tufan, Nübel'den dönen topu tamamladı ve Trabzonspor bu devreyi önde kapadı. Aslında bu devreyi Trabzonspor farklı da kazanabilirdi ama ilk yarının son dakikasında Murillo'nun vuruşu direk değil de gol olsa belki de berabere biterdi.

Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!

Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı. Vlahovic sahada yok. Trossard ve Cerny çok etkisizler. Bir de üstelik Beşiktaş defansı önde yakalandığında arkalarına atılan top ya gol oldu ya da büyük pozisyon oldu.

Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!

Mesela Trabzonspor'un ikinci golüne bakalım. Dju, Salih'in arkasından gelip önüne geçti, Salah'ın önüne bıraktı, o da tamamladı.

Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu: Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı!

Beşiktaş için deplasman karnesi özellikle Süper Lig'de çok kötü ama maçın belki de en iyisi hakem Cihan Aydın'dı. Maç kolay, oyuncular iyi niyetli ama o da kusursuza yakın maç yönetti.

#Cihan Aydın #Ozan Tufan #Vlahovic #Ahmet Çakar #Muçi #Trendyol Süper Lig #Murillo
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
"Taktiksel anlamda tam bir satranç maçı!"
"Taktiksel anlamda tam bir satranç maçı!"
G.Saray-F.Bahçe derbisinin tarihi değişiyor mu?
Sonraki Haber
G.Saray-F.Bahçe derbisinin tarihi değişiyor mu?