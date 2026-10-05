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Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular salonda ısınma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanı pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla sonlandırdı.

Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

THOMAS REİS'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Öte yandan antrenman öncesi teknik direktör Thomas Reis'in doğum günü kutlandı.

Bordo-mavili kulübün ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve futbolcuların yer aldığı video "Mutlu yıllar Thomas Reis" başlığıyla yayınlandı.

Videoda Kafkas, Thomas Reis'e doğum günü pastasından ikram etti.

#Thomas Reis #Samsunspor #Trendyol Süper Lig #Trabzonspor #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
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