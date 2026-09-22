Fırtına'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına transfer kancası! Gelmeye sıcak bakıyor

Devre arasında kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin Spartak Moskova'da forma giyen Gedson Fernandes transferinde aşama kaydettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Thomas Reis'in teknik direktörlüğe gelmesi sonrasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Thomas Reis kimi isterse alacağız. Bana göre mutlaka iyi bir orta saha getirmemiz gerekiyor. Tabii ki hocamız karar verecek ama 2-3 takviyeye ihtiyacımız var" demişti. Bordo mavili yönetimin hedefindeki ilk isim Gedson Fernandes. Fırtına, Spartak Moskova'da forma giyen Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kadroya katmak için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre, 27 yaşındaki merkez orta saha ile ilk kurulan temaslarda aşama kaydedildiği belirtilirken, Thomas Reis'in de bu transfere onay verdiği öne sürüldü.



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Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Portekizli futbolcunun transferi o dönem gerçekleşmemişti. Rusya'da Premier Liga takımı Spartak Moskova'da forma giyen Fernandes, bu sezon toplam 11 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist üretti. Takımıyla sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Fernandes'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Yetenekli futbolcu, Rus ekibine 2025 yılında Beşiktaş'tan 20 milyon euro'ya transfer olmuştu. 1.83 boyundaki futbolcu daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Çaykur Rizespor formaları da giymişti. Fernandes, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Devre arasında bu transfer bitebilir.