Thierry Henry, Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Muhammed Salah için dikkat çeken ifadeler kullandı. Fransız futbol adamı, Salah’ın Liverpool’dan ayrılığının kendi performansıyla değil, kulüp yönetimiyle ilgili sorunlardan kaynaklandığını savundu.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı Muhammed Salah'ın hat-trick'iyle 4-0 mağlup etmesi, Avrupa'da da ses getirmeye devam ediyor.

Fransız eski golcü Thierry Henry, Topskills Sports UK'e verdiği röportajda Salah'ın Liverpool tarafından haksızlığa uğradığını ifade ederek, "Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

SORUN SALAH DEĞİL YÖNETİMDİ

Liverpool formasıyla 442 maça çıkan Muhammed Salah, bu karşılaşmalarda 257 gol ve 123 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki yıldız, İngiliz ekibiyle 1 Şampiyonlar Ligi ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken takımdan ayrılması büyük yankı uyandırmıştı. Thierry Henry ise Mısırlı futbolcunun Liverpool'daki ayrılığının ardından tartışmalara dikkat çekerken, sorunun Salah'dan kaynaklanmadığını savundu.

Fransız futbol adamı, "Muhammed Salah'ın Liverpool'da yaşananların hiçbir zaman kaynağı olmadığını artık net şekilde görebiliyorsunuz. Belki kulüp yöneticileri arasında bazı problemler vardı ancak bunun Mısır Kralı ile kesinlikle bir ilgisi yoktu." sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı başaran 34 yaşındaki yıldız, Trabzonspor kariyerine de çok iyi başladı. Bordo-mavililer ile çıktığı 8 maçta 7 gol kaydeden Salah, 2 de asistle oynadı.

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