Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan döneminde kulübün ekonomik yapısında önemli değişimler yaşandı. Sponsorluk anlaşmaları, Bankalar Birliği'nden çıkış, gayrimenkul projeleri ve oyuncu satışlarıyla yeni gelir kaynakları oluşturulurken, bordo-mavililerde sürdürülebilir ve borçsuz bir yapı hedefleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adını kulübün tarihine altın harflerle yazdırdı. 2018'de kulüpte göreve başlayan, şampiyonluk döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Doğan, 26 Mart 2023'te başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan yardımcısıyken kulübe birçok kez kasa kolaylığı sağlayan, her sıkışıklıkta elini hemen cebine atan Doğan, başkan seçildikten sonra ekonomik anlamda devrim denilecek işleri başardı. Ekonomik anlamda kulübü çok zor bir durumda devralan başkan, 8 Ağustos 2023'te ilk bombasını patlattı. Doğan, Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



ÖNEMLİ GELİR KALEMLERİ SAĞLADI



Bordo-mavililer bu anlaşmadan yıllık ortalama 300 milyon TL, toplamda da 1.5 milyar TL gibi bir rakamı kasasına koydu. Bu rakam tarihe geçti. Bu anlaşmayla Trabzonspor, 4 büyük arasında stat isim sponsorluğundan en çok kazanan kulüp oldu. Ardından daha büyük bir başarı geldi. 4 büyük takım, 2020 yılında Bankalar Birliği ile 10 yıllık anlaşma yapmıştı. Önce Galatasaray bu anlaşmadan çıkmak için harekete geçti. Ancak Bankalar Birliği'nden çıkmayı başaran da Başkan Ertuğrul Doğan'ın önderliğindeki Trabzonspor oldu. Doğan bu adımla da tarihe geçti. Bordo-mavili kulüp son 2.5 yılda bankalara faizlerle birlikte 2.1 milyar TL ödeme yaptı.



TAM 4 MİLYAR TL'LİK FAİZ



Bankalar Birliği'nden çıkan Fırtına yıllık 700 milyon TL, toplamda 4 milyar TL faiz yükünden kurtuldu. Ayrıca İstanbul'daki Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkı Trabzonspor'a verildi. Başkan Ertuğrul Doğan bunu da başardı ve burada yapılacak olan alışveriş merkezinden 4 milyar TL gelir bekleniyor. Ayrıca Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanındaki arazi kulübe kazandırıldı. 14 milyar TL'lik gelir sağlayan ve bunun 8 milyar TL'sini karşılıksız bulan Doğan, hayali olan borçsuz bir Trabzonspor için artık geri sayıma geçti. Başkan Doğan, kulübün ekonomik bağımsızlığını sağlayarak Trabzon'un efsaneleri arasına girmiş olacak.



SATIŞ REKORLARI



Oyuncu Satış Rekorları: Son dönemlerde kulüp tarihinin rekor oyuncu satışlarına imza atılarak 118.5 - 119 milyon euro civarında bir hacim yaratılmış ve borç yükü ciddi oranda aşağı çekildi.



GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR



Ertuğrul Doğan, bordomavili kulübün geleceğini şekillendirecek gayrimenkul, tesisleşme ve ekonomik yapılanma projeleriyle önemli bir dönüşüm sürecini yürütüyor. Kartal arazisinden Papara Park'ın ticari alanlarına, Akyazı'daki yeni tesislerden Kemerburgaz'daki araziye kadar projeler, Trabzonspor'un kalıcı gelir kaynakları oluşturma hedefinin temelini oluşturuyor.



3.5 YILDA DEĞİŞEN ANLAYIŞ



ÖNCE: Borç ve mali yük ön plandaydı.

SONRA: Yeni gelir kaynakları, yatırım ve tesisleşme gündeme geldi.



ÖNCE: Mevcut imkanlarla mücadele ediliyordu.

SONRA: Kulübün kendi ekonomik kaynaklarını büyütmeye yönelik projeler geliştirildi.



ÖNCE: Kısa vadeli çözümler öne çıkıyordu.

SONRA: Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir Trabzonspor modeli hedefleniyor.



ERTUĞRUL DOĞAN DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR



2023: Başkanlığı devraldı ve kulübün acil finansal yükümlülüklerini karşılamak için yoğun kaynak çalışması başlattı. Göreve geldiğinde 24 milyon euro borç ödendiğini açıkladı.



2024: Trabzonspor başkanlığına yeniden seçildi.



2025: Kulübün sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla 6,4 milyar TL sermaye azaltımı ve eş zamanlı 6,4 milyar TL nakit sermaye artırımı kararı alındı.



2025-26: Finalde Konyaspor 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.



2026: Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi.

2026: Trabzonspor'da 25 bin kombine hedefine ulaşıldı.



3 ANA BAŞLIK ÖNCE ÇIKIYOR



Başkan Doğan'ın 2026'da ortaya koyduğu vizyonun merkezinde ise yalnızca şampiyonluk mücadelesi veren değil, her sezon zirve yarışında yer alabilecek, kendi kaynaklarını üreten ve mali açıdan sürdürülebilir bir Trabzonspor inşa etmek bulunuyor. Doğan, Mart 2026'da yaptığı açıklamada bu hedefin finansal yeniden yapılanma, sportif planlama ve kurumsal güç olmak üzere üç ana başlığa dayandığını belirtti.



EN SOMUT 5 DEĞİŞİM



KARTAL: Kullanım hakkı 30 yıllığına Trabzonspor'a tescil edildi.

AKYAZI: 105 dönümlük arazi üzerinde büyük ölçekli karma kullanım projesi planlandı.



PAPARA PARK: Stadyum altı ve çevresindeki dükkânların kullanım hakları kulübe tahsis edildi.



SERMAYE: 2025'te 6,4 milyar TL sermaye azaltımı ve eş zamanlı 6,4 milyar TL nakit sermaye artırımı kararı alındı.



KURUMSAL YAPI: Doğan, 26 Mart 2023'ten beri Trabzonspor başkanlığını sürdürüyor; Temmuz 2026'da yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçildi.