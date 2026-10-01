Trabzonspor bugün dostluk maçında İrlanda’nın Drogheda United takımını ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak bu maç A Spor’dan naklen yayınlanacak. İşte detaylar...

Trabzonspor, bugün sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde ayyıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan kardeş takımı Drogheda ile dostluk maçı oynayacak. Papara Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.



2010'DA KARDEŞ KULÜP OLDULAR



İki kulüp, 2010 yılında kardeş kulüp olmuştu. Drogheda United tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi bir tarih" adlı kitabının tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisini Trabzonspor 2010'da kabul etmişti.



YAĞIŞ NEDENİYLE İPTAL OLMUŞTU



Fırtına'nın Drogheda ile Dublin'de 21 Mart 2013'te oynamayı planladığı maç, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti. Bordomavili takım, İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle hakem maçın oynanmasına izin vermemişti.



12 MİLLİ OYUNCU OYNAMAYACAK



Trabzonspor ile Drogheda United, 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da buluşarak dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Bordo- mavili takımın kadrosunda 12 milli oyuncu yer alamayacak. Ayrıca Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



ÖREN'DEN TARAFTARA ÇAĞRI



Kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Drogheda maçı öncesi taraftara seslendi: "Trabzonspor taraftarının misafirperverliğini, vefasını ve kardeşliğe verdiği değeri bir kez daha göstererek Drogheda camiasını şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağımıza inanıyoruz. Herkesi tribünlere davet ediyoruz. "