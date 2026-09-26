Fırtına'ya 20'lik orta saha! Yönetim transfer için bizzat devrede

Devre arasında kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, gündemnie yaz transfer döneminde de ilgilendiği Eddy Doue'yi aldı. Bordo-mavili ekibin genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Yaz transfer dönemini oldukça yoğun geçiren ve kadrosunu 14 yeni isimle güçlendiren Trabzonspor'da transfer penceresi kapanmasına rağmen gelecek planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavili yönetim, aradığı ismi Portekiz'de buldu: Eddy Doue! Fransa'da Dunkerque ve PSG altyapılarında yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak Portekiz ekibi Estrela'ya imza atmıştı. Kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız oyuncu, yaz döneminde Fırtına'nın radarına girse de bu transfer gerçekleşmemişti.

7 MAÇTA 3 ASİST YAPTI

Avrupa'dan birçok kulübün takibe aldığı orta saha için bordo mavili yönetim bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Fotomaç'ın haberine göre yönetim, oyuncu ve kulübü Estrela ile ara transfer dönemi gelmeden ön anlaşma imzalamak adına kolları sıvadı. Fildişi Sahili asıllı olan ve Fransız vatandaşlığı da bulunan Doue, yeni sezona da oldukça etkili bir giriş yaptı. 1.80 boyundaki ön libero, Estrela ile 7 lig maçında 3 asist üreterek formda bir grafik çizdi. Genç yetenek hakkında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise aile bağları... Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Doue, PSG'nin aldığı dünyaca ünlü yıldızı Desire Doue'nin kuzeni.